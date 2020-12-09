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Максим Фадеев высказал свое мнение о «Песне года»

, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Фадеев высказал свое мнение о «Песне года»
Максим Фадеев, фото: vk.com/maximfadeev

Одна из поклонниц продюсера Максима Фадеева спросила в Инстаграм, почему он так редко появляется на ТВ. Он на это ответил, что лучше в цирк сходить, чем петь, например, на «Песне года».

«Где петь? На песне года? Лучше в цирк сходить, там не так грустно», — написал Фадеев. По его мнению, смотреть эту передачу просто невыносимо, не то, что участвовать.

Ранее организаторы съемки «Песня года» прокомментировали сообщения о нарушениях мер по коронавирусу.

НС

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