«Он умер в муках, буквально сгнил заживо», Петросян рассказал правду о последних днях Армена Джигарханяна
9 декабря 2020, 11:00[ «Аргументы Недели» ]
75-летний Евгений Петросян рассказал Вячеславу Манучарову страшную правду о мучительной смерти Армена Джигарханяна. Худрук театра ушел из жизни на 86 году жизни.
Несмотря на возраст и болезни артиста, многие говорили, что для близких и друзей Джигарханяна его смерть стала неожиданностью, но оказалось, что о нем просто забыли и никто не хотел заботиться об умирающем старике.
«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! В адских болях человек умирал от того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил», - заявил юморист. Он объяснил, что у артиста был диабет и он нуждался в уколах, которые ему никто не делал.
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