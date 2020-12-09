«Он умер в муках, буквально сгнил заживо», Петросян рассказал правду о последних днях Армена Джигарханяна

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9 декабря 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

75-летний Евгений Петросян рассказал Вячеславу Манучарову страшную правду о мучительной смерти Армена Джигарханяна. Худрук театра ушел из жизни на 86 году жизни.

Несмотря на возраст и болезни артиста, многие говорили, что для близких и друзей Джигарханяна его смерть стала неожиданностью, но оказалось, что о нем просто забыли и никто не хотел заботиться об умирающем старике.

«Вот Джигарханян умер. А вы знаете, как он умер? И в каком состоянии он умер? Он сгнил, лежа в постели. Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! В адских болях человек умирал от того, что пролежни уже начали гнить и к нему никто не подходил», - заявил юморист. Он объяснил, что у артиста был диабет и он нуждался в уколах, которые ему никто не делал.