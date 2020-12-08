Илья Авербух развеял слухи о тайной свадьбе с Лизой Арзамасовой

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8 декабря 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Илья Авербух, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Поклонники знаменитого фигуриста, тренера и хореографа Ильи Авербуха и его возлюбленной актрисы Лизы Арзамасовой интересуются их отношениями. На днях, после того, как актриса опубликовала в Инстаграм фотографию с колечком на безымянном пальце правой руки и поставила под снимком хэштег #6декабря и эмодзи в виде сердечка, ее подписчики начали гадать: или Илья Авербух сделал звезде "Папиных дочек" предложение, или они уже поженились.

Авербух опроверг слухи о тайной свадьбе или венчании с Елизаветой и обещал, как только в их жизни появятся изменения, когда им "будет, что сказать по этому вопросу", они обязательно это сделают. "У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!" — пояснил фигурист изданию Starhit.