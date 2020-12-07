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Лиза Арзамасова дала понять, что в ее жизни произошло счастливое событие

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Лиза Арзамасова дала понять, что в ее жизни произошло счастливое событие
Лиза Арзамасова, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков Instagram снимком, на котором демонстрирует кольцо на "том самом" пальчике. Звезда “Папиных дочек” сопроводила публикацию подписью "6 декабря" и смайликом в виде сердца.

Поклонники актрисы решили, что Илья Авербух сделал предложение Арзамасовой именно в этот день. Многие начали поздравлять Лизу. В комментариях отмечают, что актриса отлично выглядит и буквально светится от счастья.

Летом сообщалось, что фигурист и продюсер Илья Авербух закрутил роман с актрисой Лизой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Илья старше своей возлюбленной на 21 год.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

НС

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