Лиза Арзамасова дала понять, что в ее жизни произошло счастливое событие

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7 декабря 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Лиза Арзамасова, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков Instagram снимком, на котором демонстрирует кольцо на "том самом" пальчике. Звезда “Папиных дочек” сопроводила публикацию подписью "6 декабря" и смайликом в виде сердца.

Поклонники актрисы решили, что Илья Авербух сделал предложение Арзамасовой именно в этот день. Многие начали поздравлять Лизу. В комментариях отмечают, что актриса отлично выглядит и буквально светится от счастья.

Летом сообщалось, что фигурист и продюсер Илья Авербух закрутил роман с актрисой Лизой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Илья старше своей возлюбленной на 21 год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)