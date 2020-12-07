Лиза Арзамасова дала понять, что в ее жизни произошло счастливое событие
7 декабря 2020, 16:28[ «Аргументы Недели» ]
Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков Instagram снимком, на котором демонстрирует кольцо на "том самом" пальчике. Звезда “Папиных дочек” сопроводила публикацию подписью "6 декабря" и смайликом в виде сердца.
Поклонники актрисы решили, что Илья Авербух сделал предложение Арзамасовой именно в этот день. Многие начали поздравлять Лизу. В комментариях отмечают, что актриса отлично выглядит и буквально светится от счастья.
Летом сообщалось, что фигурист и продюсер Илья Авербух закрутил роман с актрисой Лизой Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". Илья старше своей возлюбленной на 21 год.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.