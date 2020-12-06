Актер Бочаров вызвал возмущение украинцев своим постом о "русском борще»
6 декабря 2020, 19:09[ «Аргументы Недели» ]
Жители Украины выразили свое возмущение в комментариях, увидев пост российского актера и телеведущего Андрея Бочарова, который написал: "После катка отлично заходит русский борщ".
Под постом разразилась настоящая дискуссия, более 22 тысяч комментариев. "А русский борщ, это что? Щи в которые мясо положили?"; "Борщ? Да шоб вы были здаровы! Приезжайте к нам сюда в Украину, и тут вам будет борщ! А тут, что вы сейчас говорите – это ваще не борщ!"; "А сало тоже русское?"; "Лучший на моей памяти борщ готовили узбеки на Камчатке"; "Средняя температура клавиатуры на Украине превысила температуру плавления чугуна", - пишут пользователи.
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