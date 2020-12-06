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Сосо Павлиашвили обвенчался c Ириной, родившей ему двух дочек

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сосо Павлиашвили обвенчался c Ириной, родившей ему двух дочек
Сосо Павлиашвили с женой, фото из соцсети

Певец Сосо Павлиашвили обвенчался c Ириной, родившей ему двух дочек. Павлиашвили и Ирина Патлах вместе уже более 20 лет. У них растут две дочери 16-летняя Лиза и 12-летняя Сандра. Официально регистрировать отношения отказывалась возлюбленная артиста.

По поводу венчания тоже долго думали. По словам Павлиашвили, им помог "очень родной и близкий человек, батюшка Ростислав". Отец Ростислав все взял на себя. И нервничал больше всех. Сейчас семья артиста живет в новом доме в Подмосковье. Переселиться успели до пандемии коронавируса. Как рассказал Павлиашвили, строительством и обустройством дома большей частью занималась Ирина. Пока он гастролировал, женщина занималась домом. Ирина добавила, что их дом немного похож на дома, которые стоят в старой части Тбилиси. Обустраивать гнездышко помогали и дети артиста: сын от первого брака 33-летний Леван и дочери.

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Публикация от Сосо Павлиашвили (@soso_pavliashvili_official)

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