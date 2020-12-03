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Ольга Орлова сняла на видео экскурсию по украшенному к Новому году дому

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Орлова сняла на видео экскурсию по украшенному к Новому году дому
Ольга Орлова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ольга Орлова украсила каждую комнату своего двухэтажного дома. На подоконниках, лестничных перилах и на обеденном столе нашли свое место разнообразные сувениры и игрушки. В особняке уже установлены несколько елок.

Новогодний декор размещен и над дверными проемами. "Теперь и в моём доме чувствуется приближение Нового года", - написала Ольга Орлова.

"Какая сказочная красота! И настроение ведь совершенно другое - предпраздничное!"; "Захотелось достать свои украшения и приступить к созданию новогоднего настроения!!!", - пишут в комментариях.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

НС

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