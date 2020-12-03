Ольга Орлова сняла на видео экскурсию по украшенному к Новому году дому
3 декабря 2020, 20:48[ «Аргументы Недели» ]
Певица Ольга Орлова украсила каждую комнату своего двухэтажного дома. На подоконниках, лестничных перилах и на обеденном столе нашли свое место разнообразные сувениры и игрушки. В особняке уже установлены несколько елок.
Новогодний декор размещен и над дверными проемами. "Теперь и в моём доме чувствуется приближение Нового года", - написала Ольга Орлова.
"Какая сказочная красота! И настроение ведь совершенно другое - предпраздничное!"; "Захотелось достать свои украшения и приступить к созданию новогоднего настроения!!!", - пишут в комментариях.
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