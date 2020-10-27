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Ольга Орлова показала, с кем просыпается по утрам: «я каждый день благодарю жизнь за эту награду»

, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ольга Орлова показала, с кем просыпается по утрам: «я каждый день благодарю жизнь за эту награду»
Ольга Орлова, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-солистка группы "Блестящие", ведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова опубликовала в соцсети фото, на котором запечатлено утро певицы. По всей видимости, Ольга только что проснулась.

Орлова не запрещает своим домашним питомцам находиться в ее постели. На снимке Ольга положила голову на шею своей любимицы Аси, которая, по словам певицы, "не знает про меня ничего: ни кто я, ни сколько мне лет, ни чем я занимаюсь. Она любит меня просто за то, что я есть". Она благодарит жизнь за то, что они нашли друг друга и называет собаку "нежной и трогательной девочкой".

"У вас, Ольга, на самом деле душа очень красивая. Так любить и отдаваться собакам может только человек с большим сердцем", "До слез... Любви и верности людям нужно учиться у собак", - пишут в комментариях.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

НС

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