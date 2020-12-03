Бари Алибасова экстренно госпитализирован с передозировкой таблеток для мужской силы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

Бари Алибасов, фото: Said Gadzhiev, globallookpress.com

Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве. PR-директор музыканта Вадим Горжанкин сообщил, что у Алибасова крайне низкое давление, он плохо себя чувствует и находится в одной из московских клиник.

Возможно, Алибасову стало плохо после передозировки виагры - препарата для повышения мужской силы. Как уточнил Горжанкин, Бари Каримовичу поплохело вечером в среду. Ему вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали экстремально низкое давление. В квартире у Алибасова были обнаружены пустые упаковки препарата для повышения потенции.

Сегодня в клинике врачи проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья продюсера.

В жизни Бари Алибасова происходят активные перемены. Он публично на телевидении показал якобы свою новую возлюбленную и сообщил о беременности этой женщины. Алибасов сообщил, что через несколько месяцев станет отцом.

После этого "шоу" законная супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод. CКР помогает ей вернуть квартиру.