Бари Алибасова экстренно госпитализирован с передозировкой таблеток для мужской силы
3 декабря 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН-ТВ
Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в Москве. PR-директор музыканта Вадим Горжанкин сообщил, что у Алибасова крайне низкое давление, он плохо себя чувствует и находится в одной из московских клиник.
Возможно, Алибасову стало плохо после передозировки виагры - препарата для повышения мужской силы. Как уточнил Горжанкин, Бари Каримовичу поплохело вечером в среду. Ему вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали экстремально низкое давление. В квартире у Алибасова были обнаружены пустые упаковки препарата для повышения потенции. Сегодня в клинике врачи проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья продюсера.
В жизни Бари Алибасова происходят активные перемены. Он публично на телевидении показал якобы свою новую возлюбленную и сообщил о беременности этой женщины. Алибасов сообщил, что через несколько месяцев станет отцом.
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