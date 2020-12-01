Видео, как Филипп Киркоров поздравил дочь с днем рождения
1 декабря 2020, 22:55[ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров сообщил в своем Instagram, что по традиции отмечает день рождения дочери Аллы-Виктории в первый день зимы - 1 декабря. Девять лет дочке исполнилось 26 ноября, но традиция есть традиция.
"Нам 9 лет! Время сюрпризов!Приготовили много волшебства. Праздник начинается!..", — написал певец.
Лолита Милявская отметила в комментариях: "Помню, как на руки взяла крошку и вот уж школьница". Девочку поздравил Максим Галкин: "C днём рождения! Удачи и Радости". Алика Смехова написала: "Мои поздравления чудесной девочке и лучшему папе!"
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.