Видео, как Филипп Киркоров поздравил дочь с днем рождения

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1 декабря 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Филипп Киркоров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров сообщил в своем Instagram, что по традиции отмечает день рождения дочери Аллы-Виктории в первый день зимы - 1 декабря. Девять лет дочке исполнилось 26 ноября, но традиция есть традиция.

"Нам 9 лет! Время сюрпризов!Приготовили много волшебства. Праздник начинается!..", — написал певец.

Лолита Милявская отметила в комментариях: "Помню, как на руки взяла крошку и вот уж школьница". Девочку поздравил Максим Галкин: "C днём рождения! Удачи и Радости". Алика Смехова написала: "Мои поздравления чудесной девочке и лучшему папе!"

Ранее Филипп Киркоров показал фотографии своей матери, на которую похожа его дочь.

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