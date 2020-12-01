Баста ответил Шнурову на «полицая»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил на обидное стихотворение Сергея Шнурова после скандального концерта в Петербурге, в котором его назвали "полицаем". Его ответ в соцсети лидеру "Ленинграда" тоже в стихотворной форме.
Шнуров написал: "Не узнать в жиру лица и Тили-тили, трали-вали. Тех в войну, кто наживали Называли, полицаи.
Кто в блокаду заграбастал, Тоже был как, полицай. В их ряду теперь есть Баста Отрицай, не отрицай".
Баста тоже не стал стесняться в выражениях. Шнуров в его ответе и "дурачок", и "стукачок", и "девочка": "Пишет вирши ради смеху Под диктовку «дяди» сверху…"
Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты и передал материалы о данном мероприятии в суд, заявила глава ведомства Анна Попова.
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