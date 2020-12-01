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Баста ответил Шнурову на «полицая»

, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Баста ответил Шнурову на «полицая»
Василий Вакуленко, фото : инстаграм Басты

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил на обидное стихотворение Сергея Шнурова после скандального концерта в Петербурге, в котором его назвали "полицаем". Его ответ в соцсети лидеру "Ленинграда" тоже в стихотворной форме.

Шнуров написал:
"Не узнать в жиру лица и
Тили-тили, трали-вали.
Тех в войну, кто наживали
Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,
Тоже был как, полицай.
В их ряду теперь есть Баста
Отрицай, не отрицай".

Баста тоже не стал стесняться в выражениях. Шнуров в его ответе и "дурачок", и "стукачок", и "девочка":
"Пишет вирши ради смеху
Под диктовку «дяди» сверху…"

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты и передал материалы о данном мероприятии в суд, заявила глава ведомства Анна Попова.

НС

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