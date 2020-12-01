Баста ответил Шнурову на «полицая»

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1 декабря 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Вакуленко, фото : инстаграм Басты

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) ответил на обидное стихотворение Сергея Шнурова после скандального концерта в Петербурге, в котором его назвали "полицаем". Его ответ в соцсети лидеру "Ленинграда" тоже в стихотворной форме.

Шнуров написал:

"Не узнать в жиру лица и

Тили-тили, трали-вали.

Тех в войну, кто наживали

Называли, полицаи.

Кто в блокаду заграбастал,

Тоже был как, полицай.

В их ряду теперь есть Баста

Отрицай, не отрицай".

Баста тоже не стал стесняться в выражениях. Шнуров в его ответе и "дурачок", и "стукачок", и "девочка":

"Пишет вирши ради смеху

Под диктовку «дяди» сверху…"

Роспотребнадзор принял решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта рэпера Басты и передал материалы о данном мероприятии в суд, заявила глава ведомства Анна Попова.