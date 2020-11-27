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Певица Линда рассказала, что самоизоляция даёт ей повод для размышлений

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Певица Линда рассказала, что самоизоляция даёт ей повод для размышлений
фото: pixabey

Карьера исполнителей в пандемию не закончилась. Несмотря на сложную ситуацию в стране, они всё также продолжают писать песни, устраивать «домашние концерты», выпускать альбомы и радовать поклонников. Певица Линда , недавно выпустившая свой альбом, поделилась, как карантин повлиял на её жизнь.

«Это терапевтический шок. Нужно уметь адаптироваться, если есть любимое дело, ты себя ему отдаешь. Ты не сможешь изолировать себя от любви. Коронавирус и вся эта ситуация принуждает тебя менять и переосмысливать жизненные приоритеты, это закаляет по-своему. Вся эта бытовая мишура уходит на второй план. Самоизоляция дает повод для размышлений. Есть любовь и душа, об этом стоит думать», - рассказала певица.

ЕСт

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