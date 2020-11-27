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Прохор Шаляпин признался, что считает «черную пятницу» самым торжественным днем в году

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Прохор Шаляпин признался, что считает «черную пятницу» самым торжественным днем в году
Прохор Шаляпин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин и его коллега Анна Калашникова рассказали журналистам, почему любят "черную пятницу". В этот день, согласно сложившейся традиции, многие магазины проводят крупные распродажи.

Шаляпин назвал "черную пятницу" самым "торжественным и радостным днем в году". По его словам, во время распродаж можно гулять по торговым центрам, накупить множество вещей, которые "никогда не пригодятся", но при этом получить удовольствие. Певец признался, что считает себя настоящим шопоголиком, а также отметил, что у него дома некуда складывать одежду. Прохор уточнил, что него столько обуви, что он может в течение года менять ее ежедневно и ни разу не повториться.

Певица Анна Калашникова рассказала teleprogramma.pro, что тоже очень любит и ждет "черную пятницу". В этом году артистка улетает в Дубай, поэтому пробежалась по российским магазинам заранее. Она также отметила, что у нее подключены уведомления о распродажах. У Анны не такой подход к покупкам, как у Прохора: певица сначала примеряет вещь, оценивает ее и не приобретает. Только если она не выходит из головы, знаменитость возвращается в магазин.

ЕТ

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