Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о курьезном случае, который произошел с ней в США

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26 ноября 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото:instagram

Анна Заворотнюк, сидя на лавочке со своим молодым человеком в Нью-Йорке, заметила голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Громко вскрикнув, Заворотнюк пустилась вдогонку за звездой, желая получить памятное фото.

Однако Ди Каприо, заметив, что его преследуют, прибавил скорость и скрылся в подъезде дома, куда Анну не впустила консьержка. Заворотнюк призналась, что до сих пор вспоминает этот случай с чувством легкого стыда, так как не ожидала от себя такой реакции на актера.