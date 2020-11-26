Борис Корчевников обсудил свою личную жизнь с Анитой Цой
26 ноября 2020, 11:27[ «Аргументы Недели» ]
Певица Анита Цой поделилась с телеведущим Борисом Корчевниковым подробностями своей личной жизни. Артистка замужем за Сергеем Цоем, у них взрослый сын. В начале семейной жизни Анита занималась бизнесом. Будучи замужем, резко поменяла сферу деятельности, решила стать певицей.
Ведущий шоу «Судьба человека» Борис Корчевников поинтересовался у Цой, как на ее желание выйти на сцену отреагировал муж - сообщает Тeleprogramma.pro.
Между Борисом и Анитой произошел диалог. Она спросила: «Борь, ты женат?». Корчевников, который в свои 38 лет не был ни разу официально женат, честно признался: «Все еще нет».
«Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами. Потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился?» — продолжила вопросы Цой. Но что Борис ответил: «Я, по-моему, не женюсь все-таки».
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