Сын Владимира Конкина поделился: «В холодильнике была полка с деликатесами только для отца»

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25 ноября 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Конкин, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

После трагической гибели дочери актера Владимира Конкина один из сыновей артиста начал вспоминать, как жила их семья. Сыновьям-близнецам Конкина Ярославу и Святославу по 48 лет.

Ярослав с женой Еленой и детьми живут в Германии. На похороны сестры Софии он не приезжал. Софию Конкину хоронил отец и брат Святослав.

Ярослав решил раскрыть, как жила семья, когда еще была жива его мама Алла. По словам мужчины, отец не встречал жену из роддома, когда родились они со Святославом. Актер увидел их с братом, уже стоящих на ножках в кроватке. Судя по рассказу Ярослава Конкина, отец не встречал его маму из роддома с новорожденной дочкой Софией. Он вспоминает, как отец издевался над его мамой, пинал ее беременную ногами по животу.

По признанию мужчины, отец-знаменитость не разрешал детям и жене есть деликатесы, которые у него лежали в холодильнике на отдельной полке. А дети все детство ели тушенку и макароны, - сообщает Teleprogramma.pro.

Ярослав не хочет больше утаивать правду об отце-тиране, которую хранил много лет.

Появились слухи о том, что квартира, в которой жила София с дочкой, была выставлена на продажу через 10 дней после ее смерти.

Владимир Конкин сделал признание, почему не может взять себе внучку, дочку погибшей дочери Софии.