Владимир Конкин сделал признание, почему не может взять себе внучку, дочку погибшей дочери Софии

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11 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Конкин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Внучку актера Владимира Конкина возьмут под опеку родственники из Санкт-Петербурга. После похорон мамы Калису уже увезла в Петербург племянница Конкина. 69-летний народный артист тяжело переживает скоропостижную трагическую смерть дочери.

По признанию Конкина, он мог бы взять себе 11-летнюю внучку - сироту. Но не может этого сделать. По словам актера, у него есть все для Калисы, но он старый мужчина и в любой момент может попасть в реанимацию.

Судя по тому, что рассказал актер ведущему шоу "Судьба человека" Борису Корчевникову, он хорошо знает ребенка своей дочери. Знает, какая нежная, трепетная и чуткая Алиса. Но она может закрыться в себе и молчать, отказываясь общаться.

Конкин понимает, что девочка растет, взрослеет, и ей нужно внимание именно женщины. Поэтому он согласился на предложение семьи своей племянницы из Петербурга. Актер говорит, что он не просил ни о чем племянницу, они со своим мужем сами предложили взять Алису.

У супругов своих детей нет. Владимир Конкин надеется, что родственники смогут воспитать дочку Софии. А он с одним из сыновей, Святославом, будет помогать материально. Актер заверил, что Алиса не будет нуждаться ни в чем.

Отметим, родной отец, муж Софии Конкиной, назвал девочку Калисой. Мама называла ее Алисой. Отец девочки дал согласие, чтобы ее взяли родственники покойной бывшей жены.

Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, рассказала о причине смерти утонувшей в бассейне московского фитнес-центра дочери актера Софии.