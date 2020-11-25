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Джигурда дал комментарий по поводу решения Кругликовой развестись с Ефремовым

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Джигурда дал комментарий по поводу решения Кругликовой развестись с Ефремовым
Никита Джигурда, фото: twitter.com/dzhigurda12

Актер Никита Джигурда прокомментировал новости о решении Софьи Кругликовой развестись с осужденным и отбывающим наказание в колонии актером Михаилом Ефремовым.

Джигурда считает, что женщина "молится, но ее одолевают бесы". Актер знает, что Софья — ревнивая жена. Знает Джигурда и про финансовую сторону. По его словам, деньги на детей у нее. Софья Кругликова, мать троих детей Ефремова, может претендовать на две трети имущества, - сообщает Тeleprogramma.pro.

По мнению Никиты Джигурды, женщина "не хочет быть мадам Брошкиной и сыграла на опережение".  В ходе расследования дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова стало известно о его романе с актрисой Дарьей Белоусовой.  Говорят, что супруга знала о его похождениях.

Джигурда старался помочь освободить Ефремова. Искал адвокатов. Предлагал их жене актера.  По словам Никиты, он переписывался с Софьей, она благодарила его за помощь. Он напомнил, что адвокаты Хархорин, Васильев и Филиппов, нанятые Софьей, не вытащили Михаила из суда, хотя обещали ему условный срок, если он откажется от линии защиты Пашаева.

Джигурда порекомендовал Кругликовой адвоката Андрея Алешкина. Софья и Михаил согласились. Но позже отказались от этого защитника.

23 ноября Хамовнический районный суд Москвы рассматривал иски троих потерпевших по делу Ефремова о компенсации морального вреда.  111 тысяч рублей, потраченные на похороны Сергея Захарова. Но Софья не выписала адвокатам необходимую доверенность, они  в суд не пришли. Добровинский отозвал иск, потому что деньги не уплачены.

Джигурда предчувствовал, что Кругликова подаст на развод, поскольку она получила последние деньги.
В тот же день в СМИ появилась информация о решении развестись с Ефремовым.

В СМИ предположили, что сейчас, пока Ефремов в тюрьме, Кругликова может спокойно поделить имущество.

 Добровинский отозвал иск, потому что деньги не уплачены. Адвокаты по уголовному делу должны иметь доверенность на участие в гражданском иске. А Хархорин не взял ее.

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