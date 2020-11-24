Павел Прилучный опубликовал заявление после информации о госпитализации

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24 ноября 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Прилучный, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Популярный актер Павел Прилучный прокомментировал информацию о своей госпитализации с травмой головы в московскую больницу. Отмечается, что артист сам обратился за медицинской помощью.

«Ну давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, всё идёт хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни», - пояснил он.

По его словам, версия СМИ о драке с мужчиной нетрадиционной ориентации в клубе за бабушку, чтобы потом эту историю продать, ему нравится больше, чем правдивые обстоятельства. Он отметил, что хотел бы их оставить правоохранительным органам для разбирательства.

«… предлагаю пока остановиться на ней [этой версии] - по крайней мере, все посмеёмся», - подчеркнул актер.

Прилучный выразил огромную благодарность всем врачам и профессиональным специалистам, которые ему сейчас помогают, а также поклонникам, которые переживали за его здоровье.

«Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам - приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю», - с иронией добавил артист.

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