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Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях Джигарханяна с возможным руководителем его театра

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях Джигарханяна с возможным руководителем его театра
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая супруга ушедшего из жизни 14 ноября актера Армена Джигарханяна, прокомментировала единогласное решение коллектива его театра обратиться в Департамент культуры Москвы с просьбой назначить новым худруком режиссера Сергея Газарова.

«Это же слухи, есть подтверждение от департамента культуры? Принимает решение департамент культуры и совет директоров театра города Москвы. Когда состоится заседание совета - тогда можно говорить. А сейчас это просто сплетни», - высказала она.

Цымбалюк-Романовская отметила, что Джигарханян около 20 лет с ним не общался. По ее словам, Газаров поставил в театре только один спектакль и все. Кроме того, пианистка никогда в жизни его не видела.

«… последние три года театра под руководством Джигарханяна работал без Джигарханяна. Там не было ни художественного руководителя, ни директора, выплывали как могли», - ответила экс-супруга актера на вопрос о возможных кандидатах на эту должность.

БА

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