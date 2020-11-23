Алибасов принял решение назвать будущего ребенка от молодой помощницы в честь коронавируса

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23 ноября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Бари Алибасов, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов планирует назвать ребенка от молодой помощницы Виктории в честь пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил его представитель Вадим Горжанкин.

Горжанкин отметил, что Алибасов хочет назвать дочь Пандемией, а если родится сын, то Ковидом. По его словам, возлюбленная 73-летнего продюсера была удивлена необычным решением, но возражать не стала. Однако Виктория попросила еще немного подумать, отметил PR-директор артиста.

«По всей видимости, такие неординарные имена выбраны Бари Каримовичем неслучайно. В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса», - пояснил он.

Отмечается, что пол будущего ребенка еще неизвестен. О беременности в субботу сообщил Горжанкин, позже сам Алибасов опубликовал трогательный пост, где признался в любви к Виктории и поблагодарил ее за малыша.