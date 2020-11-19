Ксения Собчак нарядилась лошадью на день рождения сына
19 ноября 2020, 22:33[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Ксения Собчак нарядилась лошадью на день рождения их с актером Максимом Виторганом сына Платона. Поздравить малыша с днем рождения собрались только его мама, папа и бабушка Людмила Нарусова.
Ксения не стала приглашать аниматоров, надела костюм лошади и представила героя "Бременских музыкантов". Платон получил в подарок детский музыкальный инструмент.
Собчак прекрасно справилась с ролью. Спросила сына, кто к нему пришел. Платон ответил: "Лошадь". Отец мальчика Максим Виторган повеселился от души. На видео слышно, как он задорно хохотал.
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