Прохор Шаляпин признался, что его музыкальная карьера не сложилась

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16 ноября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Прохор Шаляпин и Лера Кудрявцева, фото: vk.com/prokhorchaliapin

Певец Прохор Шаляпин сделал откровенное признание о своем детстве и неудавшейся карьере музыканта.

По словам Прохора, он до сих пор не может простить своего родного отца.

Артист поделился, что не видел в семье любви, мать с отцом постоянно выясняли отношения. Шаляпин приехал в Москву 15-летним подростком. Родственники в столице у него были, но никто из них не захотел принять парня из провинции.

Прохор Шаляпин стал участником программы «Звезды сошлись», в которой о своем детстве рассказывали талантливые дети-сироты и знаменитости, пережившие трудное детство.

По признанию Шаляпина, его музыкальная карьера не сложилась, - пишет интернет-издание Teleprogramma.pro.

Музыкант рассказал, что не прошел до конца некоторые испытания. «Моя карьера не очень сложилась. Я из простых. Мне не дали мозгов в детстве. Это была утрата. Мне не привили какие-то фундаментальные вещи. ... Но я не сдаюсь. Я пру по бездорожью, потому что родился не в московской семье», - поделился Шаляпин.

Эта программа - последняя для телеведущего Александра Колтового.