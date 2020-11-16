Cтали известны последние слова Александра Колтового на телевидении

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16 ноября 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Колтовой, фото из соцсети

С телеведущим Александром Колтовым, погибшим при крушении самолета, простились его коллеги и поклонники в прошлую субботу. На церемонию прощания пустили только самых близких. Колтовой работал на НТВ.

Он вел программу «Звезды сошлись». 6 ноября съемки этого шоу стали для Колтового последними. 7 ноября Александр управлял самолетом, который потерпел крушение в Подмосковье.

В конце выпуска, в котором показали талантливых детей со сложный судьбой и известные актеры поделились, каким было их детство без родителей, телеведущая Лера Кудрявцева заключила: «Не важно откуда ты, как сложилась твоя судьба и верят ли в тебя окружающие». После слов соведущей Александр Колтовой добавил: «Главное никогда не сдаваться и тогда успех не заставит себя ждать». Теперь понятно, это были его последние слова на телевидении, - пишет Teleprogramma.pro.

После программы закадровый голос произнес печальную речь о трагически погибшем ведущем: «Это была последняя съемка в жизни Александра Колтового. На следующий день после съемок этой программы он сел за штурвал самолета, пошел на взлет и спустя 10 минут полета погиб вместе с пассажиром. В Москве попрощались с ведущим навсегда. Теперь все небо твое и ты среди звезд. Мы глубоко скорбим вместе с твоей семьей, близкими и запомним тебя таким».

Частный самолет Cessna потерпел крушение на глазах очевидцев.