Степаненко ответила на вопрос о тяжелой болезни

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16 ноября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: Елена Степаненко, Instagram

Известная телеведущая Елена Степаненко прокомментировал информацию о том, что у нее обнаружена тяжелая болезнь. По ее словам, люди, которые про это говорят, солгали.

«У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь. Все у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придет, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья!» - поделилась она.

Степаненко призвала людей поменьше врать и распространять непроверенных фактов.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая заразилась коронавирусом нового типа. При этом минувшим летом во время тестирования анализ выявил наличие у певицы антител.