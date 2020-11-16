Диана Гурцкая заразилась COVID-19

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Диана Гурцкая, Anatoly Lomohov/Russian Look

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что заслуженная артистка и член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая заразилась коронавирусом нового типа. Об этом журналистам сообщил представитель певицы.

Подчеркивается, что артистка ведет большую благотворительную работу и не может отказать людям. "Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану", – заметил ее представитель. Уточняется также, что минувшим летом при тестировании у Елены Малышевой анализ выявил наличие у певицы антител. Предполагается, что Гурцкая бессимптомно переболела в начале зимы, но этого иммунитета не хватило, чтобы не заразиться вновь.

Ранее сегодня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа заявили, что количество случаев заражения в России за сутки увеличилось на рекордные 22 778.