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Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе 19 лет

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе 19 лет
Алла Пугачева, Максим ГалкинKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин 15 ноября отмечают девятнадцать лет своих отношений. О том, что этот день для них с женой особенный, в Instagram сообщил шоумен, разместив совместную фотографию.

Снимок Максим подписал: "19 лет вместе!" и поставил смайлик в виде сердечка. "Пусть любовь и здоровье будут у вас"; Будьте с каждым днём только счастливее, пишут в комментариях. Певица Валеия удивилась: "Уже???? Как быстро летит время!!!! Поздравляю вас!!!!!". Писоединился к поздавлениям Николай Басков. Марина Газманова пожелала паре "И еще столько же несколько раз".

Ранее Галкин показал восточный танец семилетней Лизы, Пугачева "обалдела".

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

НС

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