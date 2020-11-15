Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы вместе 19 лет

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15 ноября 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева, Максим ГалкинKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин 15 ноября отмечают девятнадцать лет своих отношений. О том, что этот день для них с женой особенный, в Instagram сообщил шоумен, разместив совместную фотографию.

Снимок Максим подписал: "19 лет вместе!" и поставил смайлик в виде сердечка. "Пусть любовь и здоровье будут у вас"; Будьте с каждым днём только счастливее, пишут в комментариях. Певица Валеия удивилась: "Уже???? Как быстро летит время!!!! Поздравляю вас!!!!!". Писоединился к поздавлениям Николай Басков. Марина Газманова пожелала паре "И еще столько же несколько раз".

Ранее Галкин показал восточный танец семилетней Лизы, Пугачева "обалдела".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)