Лолита Милявская оценила свое преображение: «Какая я. Я - рок-н-ролл»

После развода с молодым мужем Дмитрием Ивановым певица Лолита Милявская молодеет с каждым месяцем. 14 ноября артистке исполнилось 57 лет. Лолита опубликовала видео, и поклонники звезды убедились, что певица выглядит намного моложе своего возраста.
Милявская сейчас занимается собой, а не готовит котлетки мужу. Женщине без комплексов удалось похудеть. Избавившись от лишних килограммов, Лолита постройнела, ухаживает за лицом.
А прическу звезда поменяла несколько раз за год. Стрижка Лолиты, да и весь ее обновленный образ, понравилась ее поклонникам.
"Фигура, как у девочки, да и сама расцвела!! Вот что значит от супруга- вампира избавилась! Счастья и радости в каждый день!" "Боже мой, такое преображение! И молодая, и красивая, а самое главное счастливая такая! Желаю так держать и дальше!" - заметили фолловеры. "Лола на стиле", "Потрясающая", - сделали комплименты Милявской подписчики.
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