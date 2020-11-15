Лолита Милявская оценила свое преображение: «Какая я. Я - рок-н-ролл»

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15 ноября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита Милявская, фото: vk.com/lolitamilyavskaya

После развода с молодым мужем Дмитрием Ивановым певица Лолита Милявская молодеет с каждым месяцем. 14 ноября артистке исполнилось 57 лет. Лолита опубликовала видео, и поклонники звезды убедились, что певица выглядит намного моложе своего возраста.

Милявская сейчас занимается собой, а не готовит котлетки мужу. Женщине без комплексов удалось похудеть. Избавившись от лишних килограммов, Лолита постройнела, ухаживает за лицом.

А прическу звезда поменяла несколько раз за год. Стрижка Лолиты, да и весь ее обновленный образ, понравилась ее поклонникам.

"Фигура, как у девочки, да и сама расцвела!! Вот что значит от супруга- вампира избавилась! Счастья и радости в каждый день!" "Боже мой, такое преображение! И молодая, и красивая, а самое главное счастливая такая! Желаю так держать и дальше!" - заметили фолловеры. "Лола на стиле", "Потрясающая", - сделали комплименты Милявской подписчики.

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