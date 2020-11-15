Бузова оценила свое выступление с Соловьевым на ледовом шоу: «Это кусочек моей жизни». Но члены жюри не оценили

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев могут вылететь с проекта «Ледниковый период», так как члены жюри поставили им самые низкие оценки, и паре грозит номинация на вылет.
Ольга вообще не умела кататься на коньках. Увидев ее впервые на льду, Соловьев сначала огорчился, но поразился стремлению телезвезды учиться и его поразило трудолюбие Бузовой. Как ни старается Оля Бузова, у пары пока не получается заработать высокие оценки за программу.
В субботу, 14 ноября, Бузова и Соловьев показали номер «Экипаж» и танцевали на льду под песню в исполнении Филиппа Киркорова. По словам Оли, это их самый трогательный номер... «У меня до сих пор мурашки от него... Это - номер о любви к жизни, о втором шансе на жизнь... Номер о новой жизни, после встречи со смерть. Ведь «самое главное, что у нас есть в этой жизни - это наша ЖИЗНЬ». Так мне говорила мама, когда я думала, что моя жизнь больше не имеет смысла. Мы с Димой передали те эмоции, и те чувства, которые передавали актеры фильма «Экипаж», и мой король Филипп Киркоров, исполняя эту красивейшую песню». «Я прожила этот номер...ведь случившееся там, мне так близко... Я жила, я любила, и я была счастлива. Это был больше, чем просто номер, это — кусочек моей жизни» - призналась Ольга Бузова.
Ольга рассказала, что этот номер очень понравился всем ее близким. Но жюри оценок 6:0 не поставили.
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