ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Бузова оценила свое выступление с Соловьевым на ледовом шоу: «Это кусочек моей жизни». Но члены жюри не оценили

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Бузова оценила свое выступление с Соловьевым на ледовом шоу: «Это кусочек моей жизни». Но члены жюри не оценили
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев, фото: vk.com/olgabuzova

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев могут вылететь с проекта «Ледниковый период», так как члены жюри поставили им самые низкие оценки, и паре грозит номинация на вылет.

Ольга вообще не умела кататься на коньках. Увидев ее впервые на льду, Соловьев сначала огорчился, но поразился стремлению телезвезды учиться и его поразило трудолюбие Бузовой.  Как ни старается Оля Бузова, у пары пока не получается заработать высокие оценки за программу.

В субботу, 14 ноября, Бузова и Соловьев показали номер «Экипаж» и танцевали на льду под песню в исполнении Филиппа Киркорова.  По словам Оли, это их самый трогательный номер... «У меня до сих пор мурашки от него... Это - номер о любви к жизни, о втором шансе на жизнь... Номер о новой жизни, после встречи со смерть. Ведь «самое главное, что у нас есть в этой жизни - это наша ЖИЗНЬ». Так мне говорила мама, когда я думала, что моя жизнь больше не имеет смысла. Мы с Димой передали те эмоции, и те чувства, которые передавали актеры фильма «Экипаж», и мой король Филипп Киркоров, исполняя эту красивейшую песню». «Я прожила этот номер...ведь случившееся там, мне так близко... Я жила, я любила, и я была счастлива. Это был больше, чем просто номер, это — кусочек моей жизни» - призналась Ольга Бузова.

Ольга рассказала, что этот номер очень понравился всем ее близким. Но жюри оценок 6:0 не поставили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

ИЧ

Экономика

Смогут ли российские банки в ближайшее время поднять ставки по вкладам

Смогут ли российские банки в ближайшее время поднять ставки по вкладам

Крупные российские банки держат ставки по вкладам максимум 4,42%. По мнению банковских аналитиков, подрасти ставки могут не ранее второго квартала 2021 года. На ставки может появлиять ситуация с коронавирусом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью