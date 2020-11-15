Александр Ревва поделился с поклонниками снимком из ванной: «Под Дзюбу решил подкосить»

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15 ноября 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Александр Ревва, Instagram

Известный юморист, шоумен Александр Ревва вызвал активное обсуждение поклонников фотографией из ванной, которую выложил в Instagram. На снимке артист широко улыбается и желает всем позитивного дня.

«Пусть моя улыбка на этом утреннем воскресном селфи зарядит вас позитивной энергией на целый день!» - обратился он к подписчикам.

Однако пользователи заметили, что в ванной Ревва стоит абсолютно голый. Артиста выдает отражение в зеркале. При этом фанаты решили, что это жест в поддержку нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбы, который накануне засветился в СМИ на интимном видео.

«Фото было в поддержку Артёма, но забыл вовремя выложить?» - пишет телеведущая Марина Кравец.

«Дзюбой попахивает!», «Под Дзюбу решил подкосить», - отметили подписчики.

Однако нашлись и те, кто оценил «естественный образ» Реввы:

«Отличный ракурс»

«А какие глаза в зеркале просто огонь»

«Вид в зеркале завораживает»