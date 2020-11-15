Григорьев-Апполонов из «Иванушек» не согласен с Меладзе, призвавшем к бойкоту новогодних шоу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 ноября 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Григорьев-Апполонов, vk.com/apollonov_ag

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не согласился с призывом певца Валерия Меладзе отказаться российским артистам от участия в съемках новогодних телешоу.

Андрей Григорьев-Апполонов, которого называют еще «Иванушка-Рыжий» объяснил свое мнение. По словам певца, участие в новогодних шоу на самом деле артистам приятно и необходимо, чтобы «чисто вспомнили, что ты есть».

Григорьев-Апполонов раскрыл, что группа «Иванушки International» уже снялась в одной из программ для Нового года и не собирается отказываться от предложений, если они появятся.

Однако артист согласен, что шоу-бизнес сейчас находится в тяжелом положении из-за ограничений по коронавирусу. Андрей Григорьев-Апполонов назвал ситуацию «полной катастрофой», которая затрагивает не только артистов, но и «сферу обслуживания, поддержки, помощи, СТН, и даже гардеробщиц».

Так концерты группы в честь юбилея коллектива перенесены. «Андрей, ничего, всё будет хорошо, всё наладится, если не сразу, возможно, но точно наладится и всё будет хорошо! Главное, не унывать, быть бодрым и идти дальше!! Держитесь, мои хорошие ненаглядные!!! Пережили одни напасти, переживём и другие!! Всё наладится, всё хорошее случится! Главное, духом не падать, и пусть не грустится!!», - поддерживают певца поклонницы.

Лев Лещенко поддержал Валерия Меладзе.