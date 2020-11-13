На продюсеров и радио им начихать: кого сегодня слушает молодежь

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 ноября 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели», Елизавета Орехова ]

Фото: инстаграм

В сегодняшнем мире тренды и новинки в любых сферах, преимущественно в медиа, устаревают уже в тот момент, когда они доходят до вас. Мир благодаря цифровизации меняется каждую секунду, и успевать за «топом» медиаиндустрии очень сложно.

С одной стороны, молодым музыкантам, танцорам и художникам тяжело «удержаться на плаву», ведь творческий человек постоянно должен находиться в поиске чего-то нового: звучания, визуализации или вдохновения. Но с другой стороны, именно сейчас в нашем мире максимально возможно пробиться «из грязи в князи» и стать лидером мнений для молодого поколения. Теперь это не старая эстрада, где множество инстанций от продюсеров до радио, служили тем трамплином к успеху. Сейчас все что от тебя требуется – это быть самим собой и показать миру что-то принципиально новое, свежее.

Фрешмены российского поп-рынка:

Казахская певица Dequine с чарующим голосом – это пример, как этнический вокал плотно вошел в медиаиндустрию России. Такие исполнители как Nazima, Jah Khalib и Скриптонит уже давно заняли лидирующие позиции самых интересных, беспрецедентно новых и завораживающих музыкантов. Казахский реп и гармония никого не сможет оставить равнодушным. Данеля Садыкова, она же Dequine, пришла к музыке, несмотря на неодобрение родителей и общества, в котором она жила. Миру певица стала известна благодаря ее первому альбому «Пьяная вишня», который сработал как разорвавшаяся бомба. Это произошло благодаря ее уникальному отличию от творчества других топовых музыкантов. Здесь нет одного определенного жанра, все вперемешку: поп, ритм-и-блюз, дарк-электро. Теперь Dequine известна всей молодежи, которая следит за новинками музыкальных чартов.

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Slava Marlow – музыкант, который появился ниоткуда, но моментально стал мега популярным. Его трек «Снова я напиваюсь» за сутки поднялся в рейтинге «топ-100 России» в лучшем музыкальном онлайн-сервисе от компании Apple iTunes и держится на первом месте в течение уже нескольких недель. Этот фрешмен из Новосибирска учится на продюсера в Институте кино и телевидения (СпбГИКиТ), совмещая образование с написанием треков для известного репера MORGENSHTERN. В его новом альбоме «Артем» у молодого начинающего музыканта есть два фита (совместных записей) с топовыми реперами российской поп-эстрады: Элджеем и MORGENSHTERN.

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Кумир тинейджеров Ramil’- вокально сильный и искренний молодой артист, который начинает набирать обороты среди музыкантов. Молодой человек стал популярен благодаря интернету и клипу на песню «Сияй», который в YouTube набрал 53 миллиона просмотров за 4 месяца. Для нового артиста это очень воодушевляющее начало. Рамиль Алимов, как и многие фрешмены, начинал с низов самостоятельно: нелегкий путь от сварщика до фаворита миллионов, который не перестает радовать своих слушателей новыми глубокими и нежными треками.

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Фрешменов намного больше, чем мы успеваем наблюдать в музыкальных чартах, ведь каждый по-своему талантлив и уникален. Критиков в последнее время радует тенденция – исполнители привносят в мир рэпа и трепа сильную вокальную оставляющую. Популярными сейчас становятся те, кто органично сочетает в своих треках вирусный бит (метроритмическую пульсацию в музыке) и приличный певческий диапазон.