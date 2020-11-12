Андрей Разин собрался жениться на молодухе-украинке

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12 ноября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что женится. Артист разместил в соцсети фото с молодой девушкой. Он заявил, что с возлюбленной встречается уже на протяжении двух лет.

Свадьбу будут играть в следующем году в одном из городов, где состоятся гастроли "Дискотеки Союз". В новом браке продюсер хочет завести еще двое детей.

Новая возлюбленная Андрея Разина родилась на Украине, в городе Краматорске. Девушку зовут Ольга, ей 35 лет.

Ранее стало известно, что Андрей Разин разрешил начинающему артисту и популярному тиктокеру Дане Милохину исполнять песни "Ласкового мая".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 11 Ноя 2020 в 11:59 PST