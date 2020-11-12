Наталья Подольская сделала запас молока для новорождённого сына. А сама пойдёт в ресторан

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12 ноября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Подольская, фото: vk.com/podolskayaofficial

Владимир Пресняков пригласил свою жену Наталью Подольскую, родившую недавно второго сына, в ресторан.

У Подольской появились заботы - как оставить трехнедельного Ванечку на какое-то время и что надеть.

Певица уже опытная мама, сделала запас молочка. Наташа кормит Ванечку грудью. И получает от этого большое удовольствие.

Подольская, в отличии от многих мам -звезд, не стала скрывать сына, и показала ребенка сразу после появления на свет. Потом она некоторое время ничего не выкладывала в Инстаграм. "Засела Дома с детьми (о, как это звучит - с детьми, Мама дорогая)", - объяснила певицы.

Она призналась, что очень боится короновируса. Но сейчас ей хорошо, что все отменили. У нее нет ощущения, что она что-то упускает. И муж скучать не дает. "Вова сегодня пригласил меня в ресторан", - запаниковала Наташа. "Короче я в панике, как оставить ... молока запасик сделала", - поделилась Подольская. Выбирая наряд для ресторана, певица сомневалась, влезет ли пятая точка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 11 Ноя 2020 в 2:04 PST

Вечером после ресторана счастливая Наташа опубликовала фотоотчет чудесного вечера:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 11 Ноя 2020 в 10:08 PST