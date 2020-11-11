Валерия Сюткина опечалил размер пенсии

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11 ноября 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Антенна-Телесемь».

Валерий Сюткин. Фото: соцсети

Валерию Сюткину шестьдесят два года. Певец признался, что как и все граждане его возраста, он получает пенсию. И как и многие, не вдохновлен ее размерами, поэтому продолжает активно работать.

Работа для Сюткина, по его словам — это возможность хоть как-то сводить концы с концами.

"Я оформил и получаю пенсию, величина которой не произведет фурора", - отметил музыкант, подчеркнув, что не жалуется, а просто констатирует факт. Да и пандемия ему не страшна: "Мне, как советскому человеку, не раз приходилось выживать".

Напомним, что минувшим летом исполнитель в четвертый раз стал отцом.