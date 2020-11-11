Валерия Сюткина опечалил размер пенсии

Валерию Сюткину шестьдесят два года. Певец признался, что как и все граждане его возраста, он получает пенсию. И как и многие, не вдохновлен ее размерами, поэтому продолжает активно работать.
Работа для Сюткина, по его словам — это возможность хоть как-то сводить концы с концами. "Я оформил и получаю пенсию, величина которой не произведет фурора", - отметил музыкант, подчеркнув, что не жалуется, а просто констатирует факт. Да и пандемия ему не страшна: "Мне, как советскому человеку, не раз приходилось выживать".
Напомним, что минувшим летом исполнитель в четвертый раз стал отцом.
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