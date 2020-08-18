Валерий Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном

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18 августа 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Сюткин, фото: City News Moskva/

Певец Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото с женой Виолой и новорожденным сыном. Мальчик стал четвертым ребенком 62-летнего певца. Артист признался, что стал самым счастливым человеком на свете.

Сюткин готов теперь открывать для себя "новые космические краски жизни". Сына музыканта назвали Лео.

"Растите здоровенькими, умными и счастливыми!", "ЗДОРОВЬЯ малышу и родителям!!! Искренне восхищаюсь Вами!!! Пусть Бог хранит Вашу семью!!!", "Здоровья малышу, маме молочных рек и спокойных ночей," - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy) 17 Авг 2020 в 2:28 PDT