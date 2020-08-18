Валерий Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном
18 августа 2020, 16:43[ «Аргументы Недели» ]
Певец Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото с женой Виолой и новорожденным сыном. Мальчик стал четвертым ребенком 62-летнего певца. Артист признался, что стал самым счастливым человеком на свете.
Сюткин готов теперь открывать для себя "новые космические краски жизни". Сына музыканта назвали Лео.
"Растите здоровенькими, умными и счастливыми!", "ЗДОРОВЬЯ малышу и родителям!!! Искренне восхищаюсь Вами!!! Пусть Бог хранит Вашу семью!!!", "Здоровья малышу, маме молочных рек и спокойных ночей," - пишут в комментариях.
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