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Валерий Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Сюткин опубликовал фото с новорожденным сыном
Валерий Сюткин, фото: City News Moskva/

Певец Валерий Сюткин опубликовал в Instagram фото с женой Виолой и новорожденным сыном. Мальчик стал четвертым ребенком 62-летнего певца. Артист признался, что стал самым счастливым человеком на свете.

Сюткин готов теперь открывать для себя "новые космические краски жизни". Сына музыканта назвали Лео.

"Растите здоровенькими, умными и счастливыми!", "ЗДОРОВЬЯ малышу и родителям!!! Искренне восхищаюсь Вами!!! Пусть Бог хранит Вашу семью!!!", "Здоровья малышу, маме молочных рек и спокойных ночей," - пишут в комментариях.

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Публикация от Сюткин Валерий (@syutkin_valeriy)

НС

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