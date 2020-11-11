Гоген Солнцев заказал гроб для своей жены. «Катя устроила скандал»
11 ноября 2020, 18:52[ «Аргументы Недели» ]
Гоген Солнцев признался, что в последнее время замечает за своей 70-летней супругой не совсем адекватное поведение. Очередная ссора между ними произошла из-за пристрастия Терешкович к алкоголю.
Солнцев в очередной раз намекнул, что из-за такого поведения ее ожидает скорая кончина и заказал гроб, который вскоре привезли в их квартиру. "Катя устроила скандал, накинулась, попробовала меня туда уложить, чтобы сверху закрыть крышкой", — рассказал Гоген в эфире YouTube-шоу "Дай сказать" .
К слову, завещание, заверенное нотариусом, Екатерина Терешкович уже оставила.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.