Гоген Солнцев заказал гроб для своей жены. «Катя устроила скандал»

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11 ноября 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Гоген Солнцев с женой, Фото: Instagram

Гоген Солнцев признался, что в последнее время замечает за своей 70-летней супругой не совсем адекватное поведение. Очередная ссора между ними произошла из-за пристрастия Терешкович к алкоголю.

Солнцев в очередной раз намекнул, что из-за такого поведения ее ожидает скорая кончина и заказал гроб, который вскоре привезли в их квартиру. "Катя устроила скандал, накинулась, попробовала меня туда уложить, чтобы сверху закрыть крышкой", — рассказал Гоген в эфире YouTube-шоу "Дай сказать" .

К слову, завещание, заверенное нотариусом, Екатерина Терешкович уже оставила.