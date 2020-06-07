«Мы живем втроем на хлебе и воде», Гонен Солнцев поплакался, что ему нечем кормить свою жену-пенсионерку и любовницу

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 июня 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Шоумен Гоген Солнцев признался, что как никто другой понимает Иосифа Пригожина, который жалуется на безденежье и тяжелую долю артистов в период кризиса из-за пандемии коронавруса.

«Иосиф прав: многие артисты оказались на грани нищеты, – вздыхает певец. – Особенно звезды 1990-х, которые зарабатывали на корпоративах и дискотеках. Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка. Вместо того, чтобы ругать Пригожина, все же нужно понять: такие гонорары, как у Лепса и Аллегровой, есть у единиц. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на помощь от государства», - цитирует шоумена «Собеседник».

У самого Гогена ситуация не из лучших - в ток-шоу уже не зовут, не интересны людям сейчас его постановочные разборки с женой-пенсионеркой, а больше ничего другого делать он не умеет. Вот и жалуется он, что нечем ему кормить ни жену, ни любовницу. «Мы живем втроем на хлебе и воде», – вздыхает Солнцев.