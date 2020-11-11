Пугачева отреагировала на слухи о скандале с Бузовой и не расстроилась

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11 ноября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Алла Пугачева отреагировала на слухи о скандале с Ольгой Бузовой и не расстроилась. По признанию Примадонны в соцсети, когда она читает "клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости", она радуется подтверждению того, что никто и ничто не испортит ей ее "радужного настроения".

Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Алла Борисовна не одобрила участие Ольги Бузовой в новогоднем шоу "Голубой огонек". Якобы знаменитая певица сказала, что передача семейная и не надо там "трясти арбузами".

Директор Ольги Бузовой Антон Богославский назвал сплетню "уткой". По его словам, Ольга привыкла к таким "новостям". Богославский также отметил, что супруг Пугачевой Максим Галкин подписан на Бузову в соцсетях. Как он рассудил, вряд ли бы Галкин подписался на Ольгу, если бы у женщин был конфликт между собой.