Телеведущая Настя Ивлеева за рулем своего автомобиля

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 ноября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Настя Ивлеева, фото из соцсети

Телеведущая, блогерша Анастасия Ивлеева, находясь за рулем своего автомобиля "Ламборджини" Lamborghini, за три месяца 142 раза нарушила правила дорожного движения (ПДД). В основном Настя Ивлеева превышала скорость.

По данным сервиса Avtocod, теледиве выписано 142 штрафа на сумму 164 500 рублей, почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости, - сообщает URA.RU. 23 штрафа до сих пор не оплачены. Долг составляет 17 500 рублей.

Блогер Алексей Навальный ранее советовал Ивлеевой отказаться от водительских прав и пересесть на метро. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч. "Разогнала свою Ламбу до 343. Это было жестко", - хвалилась Настя в соцсети.

Анна Нахапетова, балерина, актриса, рассказала, как попала в ДТП. В ее машину на высокой скорости врезался 19-летний юноша, скорее всего, "мажор", любящий гонки.