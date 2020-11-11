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Телеведущая Настя Ивлеева за рулем своего автомобиля "Ламборджини" за три месяца нарушла ПДД 142 раза

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Телеведущая Настя Ивлеева за рулем своего автомобиля
Настя Ивлеева, фото из соцсети

Телеведущая, блогерша Анастасия Ивлеева, находясь за рулем своего автомобиля "Ламборджини" Lamborghini, за три месяца 142 раза нарушила правила дорожного движения (ПДД).  В основном Настя Ивлеева превышала скорость. 

По данным сервиса Avtocod, теледиве выписано 142 штрафа на сумму 164 500 рублей, почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости, - сообщает URA.RU. 23 штрафа до сих пор не оплачены. Долг составляет 17 500 рублей. 

Блогер Алексей Навальный ранее советовал Ивлеевой отказаться от водительских прав и пересесть на метро. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч.  "Разогнала свою Ламбу до 343. Это было жестко", - хвалилась Настя в соцсети.

Анна Нахапетова, балерина, актриса, рассказала, как попала в ДТП. В ее машину на высокой скорости врезался 19-летний юноша, скорее всего, "мажор", любящий гонки.

ИЧ

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