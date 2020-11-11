Телеведущая Настя Ивлеева за рулем своего автомобиля "Ламборджини" за три месяца нарушла ПДД 142 раза
11 ноября 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Телеведущая, блогерша Анастасия Ивлеева, находясь за рулем своего автомобиля "Ламборджини" Lamborghini, за три месяца 142 раза нарушила правила дорожного движения (ПДД). В основном Настя Ивлеева превышала скорость.
По данным сервиса Avtocod, теледиве выписано 142 штрафа на сумму 164 500 рублей, почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости, - сообщает URA.RU. 23 штрафа до сих пор не оплачены. Долг составляет 17 500 рублей.
Блогер Алексей Навальный ранее советовал Ивлеевой отказаться от водительских прав и пересесть на метро. Телеведущая разогналась за рулем Lamborghini до скорости 343 км/ч. "Разогнала свою Ламбу до 343. Это было жестко", - хвалилась Настя в соцсети.
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