Дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова рассказала, как попала в ДТП

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9 ноября 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Анна Нахапетова, старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, рассказала, как попала в ДТП. Сама Анна не пострадала. Она отметила, что ее спасли ремни безопасности. Но автомобиль женщины разбит.

Инцидент Нахапетова, артистка театра Романа Виктюка, экс-балерина Большого Театра, описала в Инстаграм. Больше всего ее потрясли последствия ДТП. Врезался в автомобиль Анны автомобиль, "за рулем которого был практически ребёнок 2001 г. рождения" - 19-летний юноша.

Анна Нахапетова возмущена "абсолютно хамским отношением полиции, которая почему-то говорит только на повышенных тонах". По ее словам, "на просьбу отправить молодого человека на проверку алкоголя в крови", ей "ответили таким отказом, что реально стало страшно".

"Ну и, конечно, эти ребята, гоняющие на дорогах, они же ничего не боятся! Они абсолютно уверены в своей безнаказанности! И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать все возможное, чтобы «договориться» за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел. Вчера я в этом воочию убедилась. И да, размер штрафа водителю, виновнику ДТП, составил 500! рублей", - возмутилась Анна Нахапетова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) 8 Ноя 2020 в 1:38 PST