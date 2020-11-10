Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Владимир Конкин рассказал о «мистическом» событии, случившемся через девять дней, как умерла его дочь

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Конкин рассказал о «мистическом» событии, случившемся через девять дней, как умерла его дочь
Владимир Конкин, Anatoly Lomohov/Russian Look

В студии программы "Судьба человека" Владимир Конкин сообщил, что София продолжала подавать ему знаки с того света даже после смерти. Актер показал картину, которую сделала его дочь в детстве.

"Когда было девять дней Софии, она сорвалась со стены. Я заново подклеивал. Вот просто висела и раз — упала. Девять дней. Вот такая мистика", - рассказал Конкин. Он считает, что тем самым София хотела его поддержать.

Адвокат Владимира Конкина назвала причину смерти его дочери.

НС

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью