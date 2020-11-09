Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв отпраздновали день рождения дочки Милы

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9 ноября 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Aнастасия Заворотнюк, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист, хореограф Пётр Чернышёв отпраздновали день рождения своей дочки Милы. Миле Чернышёвой исполнилось два года. День рождения малышки отмечали в кругу семьи.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Сейчас у актрисы ремиссия.

Актрисе нельзя соприкоснуться с каким-нибудь вирусом, так как ее организм пока ослаблен.

На день рождения малышки Милы в загородном доме собрались ее родители, бабушка - мама Анастасии, старшие дети от предыдущего брака — 24-летняя Анна и 20-летний Майкл, и няня, которая помогает растить девочку, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Заворотнюк после курса лечения в клинике стремилась поскорее вернуться домой, к семье, к детям. Маленькую Милу любят все члены семьи, а Анастасии она дает нужные сейчас положительные эмоции.

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