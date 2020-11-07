Марина Ким заразилась коронавирусом перед родами. Телеведущая родила сына

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7 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Ким, фото из соцсети

Телеведущая Марина Ким заразилась коронавирусной инфекцией Covid-19 перед самыми родами.

К счастью, женщина родила здорового ребенка - сына. Вес малыша - 4 килограмма 400 граммов. Марина Ким стала многодетной мамой.

А перед родами беременная Ким, как сейчас положено в период пандемии коронавируса, сдала тест. Он оказался положительным. После Марина сдала еще шесть тестов, они были отрицательными. Надеялась, симптомов нет, все будет хорошо.

Но за день до госпитализации на 41-й неделе у Марины повысилась температура. Дома она изолировалась от детей. Связалась по телефону с врачами. Ехать в коронавирусное отделение опасалась, боялась заразиться.

В госпитале Лапино мест не оказалось. По совету знакомых поехала в Перинатальный центр. Сама за рулем с температурой под 39.

Утром врачи решали - что делать сначала - рожать или лечить беременную. Лечить опасно, так как неизвестно, как препараты повлияют на ребенка.

Марина настояла на родах. Договорились рожать. После родов маму и новорожденного сразу разлучили на несколько дней.

Как только Ким немного восстановилась после родов, ее обследовали на ковид. По результатам КТ оказалось - поражение легких. Телеведущую перевезли в другую больницу, в госпиталь Лапино, принимающий сейчас больных ковидом.

Пока девять дней Марину лечили в госпитале, сын ждал маму в перинатальном центре в отдельном боксе.

К счастью, все позади. Мама и малыш выписаны, находятся дома.

Две сестрички шестилетняя Бриана и четырехлетняя Дарина дождались маму и братика.

Марина Ким советует всем носить маски, беречь себя и своих близких.