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Марина Ким заразилась коронавирусом перед родами. Телеведущая родила сына

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Марина Ким заразилась коронавирусом перед родами. Телеведущая родила сына
Марина Ким, фото из соцсети

Телеведущая Марина Ким заразилась коронавирусной инфекцией Covid-19 перед самыми родами.
К счастью, женщина родила здорового ребенка - сына. Вес малыша - 4 килограмма 400 граммов. Марина Ким стала многодетной мамой. 

А перед родами беременная Ким, как сейчас положено в период пандемии коронавируса, сдала тест. Он оказался положительным. После Марина сдала еще шесть тестов, они были отрицательными. Надеялась,  симптомов нет, все будет хорошо.

Но за день до госпитализации на 41-й неделе у Марины повысилась температура. Дома она изолировалась от детей. Связалась по телефону с врачами. Ехать в коронавирусное отделение опасалась, боялась заразиться.

В госпитале Лапино мест не оказалось. По совету знакомых поехала в Перинатальный центр. Сама за рулем с температурой под 39.
Утром врачи решали - что делать сначала - рожать или лечить беременную. Лечить опасно, так как неизвестно, как препараты повлияют на ребенка.

Марина настояла на родах. Договорились рожать. После родов маму и новорожденного сразу разлучили на несколько дней.
Как только Ким немного восстановилась после родов, ее обследовали на ковид. По результатам КТ оказалось - поражение легких. Телеведущую перевезли в другую больницу, в госпиталь Лапино, принимающий сейчас больных ковидом.

Пока девять дней Марину лечили в госпитале, сын ждал маму в перинатальном центре в отдельном боксе.
К счастью, все позади. Мама и малыш выписаны, находятся дома. 

Две сестрички шестилетняя Бриана и четырехлетняя Дарина дождались маму и братика.
Марина Ким советует всем носить маски, беречь себя и своих близких.

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Всем привет!  Ковид за день до родов! Прошу трюки, описанные в посте, самостоятельно не повторять! Но очень надеюсь, что эта история вдохновит, а кому-то поможет!  Многие ждут хороших новостей о моей беременности. Они есть! Я родила прекрасного мальчика. Большое всем спасибо за поддержку. Этот год, честно, был непростой для меня, хотя и прекрасный – физическое состояние было потрясающее. Ни одна беременность так легко не проходила. Морально было тяжко: пандемия и много чего другого. Но в целом - я вела полноценную жизнь до последней недели, даже последних 5 суток перед родами. 5-ая ночь, когда ты ждёшь и думаешь: «ну вот сегодня, ну вот сейчас», но идет 40-я неделя и схватки не наступали. Живот был аккуратный, но ребёнок большой – 4200 граммов. Становилось неудобно, но терпимо. И вот! 5-я ночь до родов вдруг я перестаю ночью спать. Непросто сбился режим или бессонница! Нет! Раз и как будто зажглась лампочка! Просто вскакиваю в час ночи и могу уснуть только в 8 утра. Параллельно утром и днём я бегала на обследования, какие-то встречи, дела. А ночью снова лампочка - не могу спать от слова совсем.  Я противник принимать даже растительные препараты для сна, так как это могло повлиять на ребёнка. Поэтому мучилась и загонялась. Появилась тревога близкая к панике. Я тоже это относила к финалу беременности. Мне казалось, что нужно как можно скорее родить. Я это чувствовала каждой клеткой организма. Все беременные скажут, что это абсолютно нормально. Но!!! У меня это доходило до припадочных состояний. И ночью – как по расписанию, «лампочка»! Не спать!  Несколько врачей, которые меня вели, разубеждали, что надо подождать схваток. Их не наступало. И я уже говорю: «давайте вызовем роды завтра». Мне отвечали: «Раз Вы так настроены, сдайте мазок на ковид — это формальность!» и в субботу ночью приходит положительный результат, а рожать-то уже завтра!  ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ!????ЛИСТАЙТЕ!????

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv)

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