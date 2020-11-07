У Анны Семенович начались странные последствия после коронавируса

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7 ноября 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Семенович, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица, актриса и телеведущая Анна Семенович сообщила своим поклонникам, что после того, как она переболела коронавирусом, у нее началась жуткая бессонница, артистка совсем не может спать.

Она слышала о таком влиянии COVID-19 на нервную систему и пила валерьянку, но она ей не помогает. Поклонники засыпали Анну советами. Кто-то советует больше гулять, кто-то - залечь в расслабляющую ванну, также говорят, что помогают молитвы перед сном.

Посмотрим, какому совету последует Семенович.

Переболевшая коронавирусом Анна Семенович ранее поделилась советом своего врача.