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Топалов рассказал о работе с Ильиных на «Ледниковом периоде»: «частенько меня бесит»

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: PeopleTalk

Топалов рассказал о работе с Ильиных на «Ледниковом периоде»: «частенько меня бесит»
Влад Топалов, фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Влад Топалов принимает участие в шоу "Ледниковый период", где его партнером стала Елена Ильиных, известная фигуристка. Артист рассказал, как ему работается со спортсменкой.

Влад считает, что Елена очень ответственная, при этом "красивая, страстная, темпераментная". Это его иногда "бесит", а фигуристка с ним при этом особо не церемонится. Может накричать, послать. Топалов считает это "хорошим уроком", который напоминает певцу о дисциплине, терпении, понимании.

Ирина Роднина высказала свое мнение о "Ледниковом периоде".

НС

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