Валерий Сюткин высказал свое мнение по поводу шоу «Голос»
4 ноября 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: "МК"
Один из наставников шоу "Голос", советский и российский певец и музыкант Валерий Сюткин прокомментировал слова актера Станислава Садальского, который заявил, что якобы в проекте лишь "блатные рвутся к славе".
По словам музыканта, он сам принимает решение при отборе участников. Для Сюткина главное - талант участников. Сюткин уверяет, что все происходит исключительно в рамках конкурентной борьбы и соперничества. "Если не выдаешь материал, который интересует людей, — рассказал Сюткин, — то, даже если заполнить экраны и Интернет твоими песнями, интерес к тебе будет держаться ровно столько, пока за это платишь".
"Для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника", - подчеркнул Сюткин.
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