Садальский готов раскрыть махинации шоу «Голос» после иска Первого канала

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29 октября 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Станислав Садальский. Фото: соцсети

В пресс-службе Первого канала заявили, что актер Станислав Садальский, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин и критик Сергей Соседов распространяли "не соответствующие действительности сведения" о шоу "Голос".

Первый канал планирует привлечь их "к гражданско-правовой ответственности". Юристы канала готовят судебные иски.

Станислав Садальский, узнав об этом, сравнил юристов Первого канала с котом, который от нечего делать "начинает лизать яйца". Об этом актер написал в Instagram. Он добавил, что его адвокаты готовы выступить с доказательствами о махинациях, которые творятся на популярном шоу.

Ранее негодование Станислава Садальского вызвало выступление 18-летней дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. Он заявил, что члены жюри повернулись к Александре только из-за указания руководителя Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты: "Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи, стоит ли в чём-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться".