Владимир Березин заявил, что его коллега Светлана Моргунова слишком пристрастилась к алкоголю

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4 ноября 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Собеседник"

Светлана Моргунова, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Друг и коллега известного отечественного диктора Центрального ТВ СССР Светланы Моргуновой Владимир Березин сообщил о переменах в ее жизни после смерти сына Максима. По его словам, она медленно спивается.

Максим ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Березин считает, что той Светланы Михайловны, которую мы любим и помним, больше нет. Моргунова пристрастилась к спиртному и просит принести ей алкоголь во время бесед по телефону. Она часто говорит, что хочет умереть, ведь "нет больше Максика".

Березин добавил, что диагноз "деменция" изменяет многое в человеке и все, кто близок к ней, понимают всю серьезность произошедшего.

Ранее вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала о состоянии телеведущей Светланы Моргуновой.