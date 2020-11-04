Владимир Березин заявил, что его коллега Светлана Моргунова слишком пристрастилась к алкоголю
4 ноября 2020, 12:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: "Собеседник"
Друг и коллега известного отечественного диктора Центрального ТВ СССР Светланы Моргуновой Владимир Березин сообщил о переменах в ее жизни после смерти сына Максима. По его словам, она медленно спивается.
Максим ушел из жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Березин считает, что той Светланы Михайловны, которую мы любим и помним, больше нет. Моргунова пристрастилась к спиртному и просит принести ей алкоголь во время бесед по телефону. Она часто говорит, что хочет умереть, ведь "нет больше Максика".
Березин добавил, что диагноз "деменция" изменяет многое в человеке и все, кто близок к ней, понимают всю серьезность произошедшего.
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