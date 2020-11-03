Ярмольник прокомментировал сообщения о закрытии КВН из-за коронавируса

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3 ноября 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Ярмольник, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о возможном закрытии КВН из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению Ярмольника, закрытие КВН из-за коронавируса — это глупость.

Telegram-канал Mash написал, что компания «КВН-ВЛ», которая занимается организацией Высшей лиги КВН, планируют закрыть шоу из-за отсутствия прибыли. Якобы причиной стало падение рейтингов и приостановка съёмок из-за пандемии COVID-19.

По мнению Ярмольника, коронавирус - временное событие, если это из-за него закрытие программы, то это, вероятно, глупости.

Он отметил, что сейчас под угрозой не только КВН, отменяются спектакли, съёмки.

По оценке Ярмольника, "если у КВН есть какие-то проблемы, это то, что КВН стал немножко другим, не таким пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным", как был. Как телезритель актер заметил, что КВН стал другим, - передает радиостанция "Говорит Москва".